Бизнес-центр, ранее закрытый за нарушения, частично заработал в Обнинске

10.04.2019 14:10 208

В Обнинске заработал бизнес-центр «Капитал», который ранее закрывали из-за нарушений противопожарной безопасности.

Собственники устранили часть замечаний, и суд разрешил открыть здание для посетителей в режиме ограниченной эксплуатации.

Пока что в центр запрещен вход несовершеннолетним, сообщил во вторник, 9 апреля, новостной портал Obninsk.Name.

Для посетителей открыты заведения, расположенные со второго по пятый этажи.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.