Антинаркотическая комиссия в Хвастовичском районе работала неправильно

09.04.2019 14:56 194

Решения, принятые на антинаркотической комиссии в Хвастовичском районе, не контролировались, сроки их исполнения не устанавливались, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 9 апреля.

В протоколы заседаний по операции «Мак-2018» не записали приглашенных, не внесли информацию о распространенных агитках.

Зато комиссия собиралась обследовать аптечные склады, проверяя, чтобы там не было нарушений. При этом прав на такие проверки у нее не было.

После вмешательства прокуратуры положение о работе комиссии было приведено в порядок.

Фото: pxhere.com.