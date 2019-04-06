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Молодой человек украл 28 тысяч с карты родственницы, делая ставки на спорт

06.04.2019 15:41 0 197
Молодой человек украл 28 тысяч с карты родственницы, делая ставки на спорт

Жительница Думиничского района обратилась в полицию с заявлением о несанкционированном списании денег с банковской карты, сообщила пресс-служба МВД в субботу 6 апреля.

Сотрудники МВД провели расследование и установили, что 21-летний родственник потерпевшей узнал, что у нее на телефоне установлен мобильный банк.

Парень стал регулярно пользоваться средствами с карты, делая ставки на спорт. Всего за 2 месяца он сделал не менее 14 переводов на сумму около 28 тысяч рублей.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование закончено, дело передано в суд.

Фото: пресс-служба УМВД.


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