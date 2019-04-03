Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Барятинском районе

03.04.2019 19:09 175

В Барятинском районе был обнаружен и обезврежен артиллерийский снаряд 105 мм., сообщила пресс-служба МЧС.

Боеприпас нашли в деревне Новые Зимницы на берегу реки.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов нужно незамедлительно сообщить по телефону - «102», «02», «112». И ни в коем случае не предпринимать какие-либо действия с ними самостоятельно.

Фото: пресс-служба МЧС.