Двух жителей Козельского района осудили за попытку украсть металл у военных

03.04.2019 18:12 253

В апреле 2017 года двое жителей Козельского района, вооружившись инструментом, приехали к лесному массиву, где находилась объект Минобороны.

Мужчины демонтировали металлическое сооружение, принадлежавшее войсковой части. В момент погрузки частей конструкции в автомобиль, они были задержаны военными.

В суде обвиняемые вину не признали, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 3 апреля. Одному мужчине дали 1 год и 6 месяцев тюрьмы, другому - 6 месяцев условно.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.