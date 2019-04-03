Микроавтобус сгорел дотла в Людиново

03.04.2019 07:39 284

Во вторник, 2 апреля, загорелся микроавтобус на улице Маяковского в Людиново.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 17:31. Тушить горящее авто приехали 6 пожарных на двух спецмашинах. Но судя по фото с места ЧП, спасти микроавтобус не удалось.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.