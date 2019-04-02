Очень доверчивая пенсионерка лишилась денег и золота, пытаясь помочь внучке

02.04.2019 12:19 268

К пожилой жительнице Обнинска на улице подошла незнакомка и рассказала, что работала раньше с ее дочкой и знает, что внучка пенсионерки попала в беду, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 2 апреля.

Мошенница заявила, что девушка сбила 10-летнего мальчика. Она якобы в полиции, и, чтобы внучку отпустили, нужно внести деньги. При этом автомобилистка якобы просила никому не говорить о произошедшем.

Пенсионерка поверила. Она привела обманщицу в дом и отдала ей сбережения — 5 тысяч евро и 150 тысяч рублей. После ухода незнакомки бабушка обнаружила, что пропала и шкатулка с золотыми украшениями.

Пенсионерка перезвонила внучке и узнала, что стала жертвой мошенницы. Обманщицу пока не нашли.

Фото: pxhere.com.