Фальшивомонетчик неудачно откупился и стал еще и взяткодателем

02.04.2019 11:37 195

29-летний житель соседнего региона очень упорно пытался сбыть поддельную пятитысячную купюру на трассе М3 «Украина», сообщил отдел пропаганды областного УМВД во вторник, 2 апреля.

Сначала фальшивку он пытался разменять в шиномонтаже, потом купить бритву за 100 рублей в придорожном магазине, где ему не дали сдачу. Затем мужчина попытался сбыть купюру в минимаркете на заправке. Кассир заподозрил подделку и вызвал полицию.

Сотрудники ОВД доставили гражданина в отдел, где он попытался дать взятку в 10 тысяч, чтобы его отпустили. В итоге на фальшивомонтечика завели еще и уголовное дело за мелкое взяточничество.

Фото: pxhere.com