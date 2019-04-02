Большегруз сбил пешехода на трассе «Калуга-Медынь»

02.04.2019 09:17 103

В понедельник, 1 апреля, пешеход попал под колеса большегруза «Ивеко» на 26-м километре трассы «Калуга-Медынь» (деревня Каравай). Спецслужбы на место ЧП вызвали в 22:34. Последствия столкновения ликвидировали 9 человек: инспекторы ДПС, спасатели, врачи. В результате аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Тяжесть травм пострадавших не уточняется. Фото: ГУ МЧС по Калужской области



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