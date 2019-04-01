Мужчина перевел мошенникам более 73 тысячи, чтобы взять кредит

01.04.2019 11:13 16

В Обнинске 44-летний мужчина, зарегистрировался на одном из сайтов, чтобы выбрать банк для получения кредита. Через несколько дней ему позвонил неизвестный и сообщил, что гражданину одобрен кредит в 300 тысяч.

Однако для получения кредита нужно было оплатить страховку. Потерпевший сделал несколько переводов на общую сумму около 73 тысяч.

После этого лже-сотрудник банка сообщил, что для получения пакета документов нужно оплатить еще 7 тысяч. Мужчина платить отказался и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 1 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.