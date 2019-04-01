Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Понедельник, 01 апреля
$ 64.73 0.07
72.72 0.17
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Мужчина перевел мошенникам более 73 тысячи, чтобы взять кредит

01.04.2019 11:13 0 16
Мужчина перевел мошенникам более 73 тысячи, чтобы взять кредит

В Обнинске 44-летний мужчина, зарегистрировался на одном из сайтов, чтобы выбрать банк для получения кредита. Через несколько дней ему позвонил неизвестный и сообщил, что гражданину одобрен кредит в 300 тысяч.

Однако для получения кредита нужно было оплатить страховку. Потерпевший сделал несколько переводов на общую сумму около 73 тысяч.

После этого лже-сотрудник банка сообщил, что для получения пакета документов нужно оплатить еще 7 тысяч. Мужчина платить отказался и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 1 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Полицейские задержали мигранта с поддельным документом в Обнинске 01.04.2019 10:32

Вилочный погрузчик опрокинулся на Тарутинской ночью 01.04.2019 09:53

Гараж сгорел дотла в Барятинском районе 01.04.2019 07:45

Дама украла у заснувшего собутыльника банковскую карточку 01.04.2019 06:22

Ребенка в детской коляске сбили в центре Калуги 31.03.2019 18:40

Молодая, но уже судимая дама украла, технику у родственников 31.03.2019 10:10

Мошенники лишили пенсионера отдыха у моря 31.03.2019 09:48

Утеплитель горел в высотке-долгострое в центре Калуги 30.03.2019 15:15

Турфирма обманула иностранцев на полмиллиона 30.03.2019 10:30

Мужчина нашел карту приятеля и ограбил его 30.03.2019 09:56

Народные новости
4447 14
Sony
3150 2
bismark318
4601 10
KVVVVK

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.