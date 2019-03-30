Утеплитель горел в высотке-долгострое в центре Калуги

30.03.2019 15:15 670

В субботу, 30 марта, загорелась высотка-долгострой на сквере мира в Калуге рядом с арбитражным судом.

На пульт службы спасения сообщение о пожаре поступило в 13:48. По данным пожарных загорелись строительные материалы — утеплитель. Тушить горящее здание пришлось силами 22 человек и 6 спецавтомобилей.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: МЧС