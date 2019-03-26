Приставы арестовали стальные двери в магазине должника

26.03.2019 15:51 249

Судебные приставы арестовали товар у предпринимателя-торговца за долг по кредиту, сообщила пресс-служба областного управления судебных приставов во вторник, 26 марта.

Бизнесмен задолжал банку 22 тысячи рублей. Приставам пришлось арестовать входные двери, которыми торгует должник.

После этого предприниматель самостоятельно пришел в управление и заплатил и долг, и исполнительный сбор. Арест с дверей сняли.

Фото: pexels.com.