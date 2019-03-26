Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 26 марта
$ 64.50 0.73
72.92 0.33
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Заключенных научили собирать изделия из бумаги

26.03.2019 15:28 0 45
Заключенных научили собирать изделия из бумаги

Экзамен у заключенных, учащихся по специальности «сборщик бумажных изделий» приняли в колонии №2, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 26 марта.

Осужденные под руководством мастеров изучили тонкости выбранной профессии, научились работать со специальными инструментами, усовершенствовали навыки в сборке бумажных изделий.

По итогам аттестации все ученики получили свидетельства о получении образования.

Фото: УФСИН


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Кировские маршруточники не прошли психиатра перед выходом на рейс 26.03.2019 15:38

«Резиновую» квартиру обнаружили в Обнинске 26.03.2019 15:02

Студентов с наркотиками взяли в Калуге 26.03.2019 14:21

Пенсионерка разбила ужин о голову приемной дочери 26.03.2019 13:22

ГАЗЕЛЬ сбила пешехода-нарушителя в центре Калуги 26.03.2019 13:01

Обнинские кудоисты представят ЦФО на первенстве России 26.03.2019 12:36

Юноша подбил подростка на кражу и получил дополнительную статью 26.03.2019 12:12

Автоледи не справилась с управлением ВАЗом и вылетела в кювет 26.03.2019 11:43

Подруга украла серьги с бриллиантами у девушки 26.03.2019 11:31

Юноша сбил пешехода чужой машиной 26.03.2019 10:49

Народные новости
173 3
Марина Чересова
4180 12
bismark318
2297 22
TG

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

ВТБ финансирует строительство крупного агрокомплекса в Калужской области

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

Нейлоновые протезы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.