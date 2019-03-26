Заключенных научили собирать изделия из бумаги

26.03.2019 15:28 45

Экзамен у заключенных, учащихся по специальности «сборщик бумажных изделий» приняли в колонии №2, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 26 марта. Осужденные под руководством мастеров изучили тонкости выбранной профессии, научились работать со специальными инструментами, усовершенствовали навыки в сборке бумажных изделий. По итогам аттестации все ученики получили свидетельства о получении образования. Фото: УФСИН



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