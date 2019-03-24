Две бани сгорело за минувшие сутки в Калужской области

24.03.2019 11:12 37

В субботу, 23 марта, около 14 часов спасатели получили сообщение о горящей бане в деревне Семеновское Износковского района. На место происшествия прибыло 8 человек и 2 единицы техники.

Вечером, около 20 часов, сообщили о пожаре в СНТ «Ершово» Жуковского района. Там тоже загорелась баня. Тушить пожар также отправили 8 человек и 2 машины.

Оба пожара оперативно потушили. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС.