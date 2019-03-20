Прокуратура не нашла похоронных бюро в селах Жуковского района

20.03.2019 18:59 75

Прокуратура провела проверку организации похоронного дела в сельских поселениях Жуковского района, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 20 марта.

В результате оказалось, что в селах нет специализированных похоронных служб. Как и нет специального автотранспорта для перевозки тел умерших в морг.

Главам администраций городских и сельских поселений было предписано устранить нарушения. 11 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: пресс-служба прокуратуры.