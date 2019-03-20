Сказкотерапию применили в работе с несовершеннолетними преступниками

В СИЗО № 1 Калужской области сотрудники психологической лаборатории провели занятия с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 19 марта.
Детям предлагалось сделать выбор, используя метафорические карты «Мастер сказок». Затем специалисты объясняли значение выбранных картинок.
Используя метод сказкотерапии, психологи постарались разъяснить подросткам, как их выбор в жизненных ситуациях приводит к тем или иным последствиям.
Фото: пресс-служба УФСИН.
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