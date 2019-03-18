Безработный случайно украл железные ворота

18.03.2019 08:49 262

Старые металлические ворота исчезли с территории одного из предприятий Малоярославецкого района, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 17 марта.

До этого их сняли, чтобы заменить на новые. И ворота лежали, дожидаясь вывоза.

Безработный и ранее судимый местный житель заметил «бесхозный» металл. Мужчина уверяет, что решил, будто железку выкинули за ненадобностью. И он решил сдать ворота в лом. Для этого он приехал на телеге, погрузил в нее створки и отвез их в пункт приема. Полученные деньги потратил.

За кражу безработному грозит до 5 лет.