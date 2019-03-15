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Подросток пострадал при столкновений двух иномарок на окружной

15.03.2019 15:29 1 267
Подросток пострадал при столкновений двух иномарок на окружной

Автомобили «Хонда» и «Датсун» столкнулись на 36 километре окружной дороги в Калуге в четверг, 14 марта.

По предварительным данным, водитель «Хонды» не соблюдал дистанцию и врезался в «японца», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате аварии пострадал 15-летняя пассажирка «Датсуна».


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