Подросток пострадал при столкновений двух иномарок на окружной

15.03.2019 15:29 267

Автомобили «Хонда» и «Датсун» столкнулись на 36 километре окружной дороги в Калуге в четверг, 14 марта. По предварительным данным, водитель «Хонды» не соблюдал дистанцию и врезался в «японца», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате аварии пострадал 15-летняя пассажирка «Датсуна».



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