Водитель «пятерки» в заносе выкинул один «Форд» в кювет и протаранил второй

13.03.2019 13:04 345

Три автомобиля столкнулись во вторник, 12 марта, на 99 километре трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль».

По предварительной информации, 61-летний водитель ВАЗ-2105 разогнался, не учел дорожные и метрологические условия и потерял управление. В неуправляемом заносе «пятерку» вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Форд Мондео». «Мондео» от удара вылетел в кювет. А отечественная легковушка продолжила «полет» и врезалась в еще дин «Форд».

В результате ДТП пострадал только водитель «пятерки», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.