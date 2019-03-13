Снег продолжают понемногу вывозить с калужских улиц

13.03.2019 11:08 225

В ночь на среду, 13 марта, с калужских улиц вывезли 297 кубометров снега. Зимой снега вывозили в 20-30 раз больше, но остаткам тоже не дают растаять на городских улицах. На очистке города трудились 52 спецмашины и 79 рабочих.

Днем чистить город продолжают 45 спецмашин и 101 человек.

Вывозить не успевший растаять снег будут с: ул. 40 лет Октября, ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Королева, ул. Кутузова, ул. Баженова, пешеходной зоны по ул. Театральной, парка им. К.Э.Циолковского, сообщила пресс-служба горуправы.