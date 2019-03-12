Мошенничество через сайты с объявлениями набирает обороты

12.03.2019 09:07 1538

О трёх случаях мошенничества по объявлениям на сайтах рассказала в понедельник, 11 марта, пресс-служба УМВД.

В Калуге мужчина нашел на одном из сайтов купли-продажи дорогостоящий станок. Продавцы запросили полную предоплату. Калужанин оплатил 160 тысяч, но доставки так и не дождался. А продавец исчез.

В Малоярославецком районе женщина подала объявление о продаже шезлонга. Покупатель нашелся и попросил номер карты и пин-код для предоплаты. Гражданка сообщила данные и лишилась всех денег, которые были на карте.

В Кировском районе местный житель потерял документы и разместил объявление в сети. Вскоре неизвестные сообщили о находке и попросили вознаграждение. Мужчина деньги перечислил, но документы не получил.