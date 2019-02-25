Разнорабочий сжег бытовку из-за маленькой зарплаты

25.02.2019 12:10 184

В Малояровславецком районе местный житель обратился в полицию с заявлением о поджоге бытовки, принадлежащей ему, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 25 февраля.

В ходе следствия выяснилось, что поджог совершил разнорабочий. Гражданин работал в составе бригады, которая вела стройку на участке потерпевшего.

По итогам работы бригадир заплатил ему меньше, чем оговаривалось ранее. Тогда мужчина покинул бригаду, однако позже вернулся и совершил поджог.

Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей. Обвиняемому грозит срок до 5 лет. Мужчина вину свою признал и обещал полностью возместить причиненный ущерб. Расследование продолжается.