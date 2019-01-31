Сотрудник магазина обчистил служебный сейф, купил машину и уехал

31.01.2019 13:00 532

Сейф в одном из магазинов в Сухиническом района был обворован, пропало около 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 31 января.

Выяснилось, что один из работников перестал выходит на службу и дома не появляется. Он был материально ответственным, и у него был доступ к деньгам.

Оказалось, что молодой 23-летний мужчина забрал выручку из сейфа, купил на эти деньги машину и уехал в соседний регион.

Вероятный вор задержан.