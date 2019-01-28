Канищево осталось без воды до вечера

28.01.2019 09:48 85

Аварийно-ремонтные работы начал водоканал на водопроводе в пригородной калужской деревне Канищево в понедельник, 28 января. С 9:30 до 17:00 отключили воду в домах: ул. Кондрова,

ул. Новая,

ул. Дмитриева (ч/сектор),

ул. Лаврова (ч/сектор),

ул. Писарева (ч/сектор),

ул. Дорожная, д. 9, 11,

ул. Тепличная, д. 7, 8. При необходимости питьевую воду привезут, сообщила пресс-служба Калугаоблводоканала.



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