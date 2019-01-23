В Обнинске хотят разрешить эвакуировать машины из дворов

23.01.2019 08:04 527

Как мы уже писали, мэр наукограда желает внести поправку в закон о благоустройстве, позволяющую эвакуировать автомобили, припаркованные на мусорной площадке или около нее таким образом, что техника не может проехать и вывезти мусор.

Ярким примером успешности эвакуации машин мэр считает Москву и ее правила благоустройства, а также считает, что нужно быть жестче и перестать уговаривать водителей, не применяя к ним никаких санкций.

Как сообщил 22 января портал Obninsk.name, уже на следующей неделе станет известно, внесут ли в закон о благоустройстве все необходимые поправки.