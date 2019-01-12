Мэр Обнинска ищет рычаги давления на автовладельцев

12.01.2019 07:00 186

С первого января вывоз мусора по всей стране осуществляется по новым правилам. Не стал исключением и Обнинск. Но из-за машин, поставленных во дворах, спецтехника не везде может проехать, что создает определенные сложности.

Мэр наукограда предложил бороться с автовладельцами радикальными способами. Как сообщили журналисты портала Obninsk.name, юристам поручено пересмотреть закон о правилах благоустройства и найти рычаги давления. В частности, речь идет о поправках, предусматривающих эвакуацию автомобилей из дворов на штрафстоянки.



