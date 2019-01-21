Позапрошлогоднего мошенника поймали полицейские

21.01.2019 15:44 342

36-летний житель соседнего региона обманул калужанку в 2017 году, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 21 января.

В позапрошлом году калужанка увидела на сайте одного из интернет-магазинов объявление об акции. Она позвонила по указанному номеру и «менеджер» ей рассказал, что если предварительно оплатить товар, то скидка составит 20%. Наивная женщина перевела на счет магазина 9600 рублей, но покупки так и не дождалась.

Спустя полтора года полицейские вычислили мошенника и его место жительства. Сейчас проверяют причастность мужчины к похожим преступлениям.