Кировчанин украл туи с центральной улицы города

20.01.2019 09:33 266

Три туи были похищены с центральной улицы города Кирова, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 20 января.

Деревья украли через некоторое время после посадки. Полицейские вычислили похитителя — 29-летнего местного жителя. Мужчина продал похищенные деревья, деньги потратил.

У молодого человека уже есть судимость за имущественное преступление. Теперь грозит срок за кражу — до двух лет.