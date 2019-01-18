Лже-газовик славянской внешности обманул 87-летнюю бабушку

18.01.2019 13:15 362

87-летняя жительница Обнинска недосчиталась 13 тысяч рублей после визита в ее дом лже-газовиков, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 18 января.

Мужчины пришли к старушке в обед и заявили, что в доме проверяют газовое оборудование. Пенсионерка провела их на кухню. Когда проверка была закончена, лже-газовики ушли. Старушка обнаружила пропажу денег, которые лежали на кухонном гарнитуре рядом с паспортом.

На основании показаний потерпевшей полицейские составили фоторобот одного из воров: мужчина славянской внешности, на вид 25-28 лет, среднего телосложения.