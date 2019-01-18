Иностранцу запретили пользоваться полуразрушенной плотиной

18.01.2019 12:15 268

Гражданин ближнего зарубежья владеет гидротехническим сооружение в Перемышльском районе, но плотина не безопасна, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 18 января.

Мало того, что ГТС используется без соответствующего разрешения, декларации и страховки, так еще хозяин ее не ремонтирует. Отдельные элементы плотины полуразрушены, к колодцу водосброса есть доступ у всех, в том числе у детей.

Хозяину ГТС запретили его эксплуатацию через суд.



