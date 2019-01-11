Три человека пострадали в аварии в Медыни

11.01.2019 11:35 155

Вчера, 10 января в Медыни несколько человек пострадали в аварии.

На улице К. Либкнехта произошло ДТП. Молодой человек 18-лет, за рулем автомобиля «Киа», пытаясь избежать столкновения с идущей впереди машиной, выехал на встречную полосу, где и влетел в «Хонду», ехавшую навстречу.

В результате столкновения пострадали трое: сам виновник аварии и два его пассажира, в том числе 7-ми летний мальчик. Все пострадавшие получили различные травмы, сообщает ОеМВД России по Медынскому району.