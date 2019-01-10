В центре Калуги водитель сбил девушку и скрылся

10.01.2019 09:55 921

Вчера, 9 января, в центре Калуги сбили пешехода. ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова - Рылеева. Неустановленный водитель «Субару», поворачивая на улицу Рылеева, наехал на девушку, переходившую улицу по пешеходному переходу на зеленый и скрылся. Пострадавшая получила различные травмы, сообщает УМВД России по г. Калуге.



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