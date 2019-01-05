На трассе М-3 "Украина" сгорела фура

Сегодня, 5 декабря, в 07 часов 52 минуты спасатели МЧС получили сообщение о загорании на трассе М-3 «Украина» в Боровском районе.
По сообщению пресс-службы ведомства, загорелся большегруз «ДАФ 55-250». К счастью, никто не пострадал. Пожар ликвидирован силами четырех человек и одной единицы техники. Инспектор ГПН, прибывший на место происшествия, уточняет причины возгорания.
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