На трассе М-3 "Украина" сгорела фура

05.01.2019 12:59 433

Сегодня, 5 декабря, в 07 часов 52 минуты спасатели МЧС получили сообщение о загорании на трассе М-3 «Украина» в Боровском районе.

По сообщению пресс-службы ведомства, загорелся большегруз «ДАФ 55-250». К счастью, никто не пострадал. Пожар ликвидирован силами четырех человек и одной единицы техники. Инспектор ГПН, прибывший на место происшествия, уточняет причины возгорания.