Боровский район разбогател вдвое против показателей прошлого года

31.12.2018 14:55 148

В уходящем 2018 году МО МР «Боровский район» превзошел показатели доходов прошлого года почти вдвое.

Как сообщила начальник финотдела администрации района журналистам портала Obninsk.name, этому послужило окончание льготного трехлетнего периода налогообложения резидентов индустриального парка «Ворсино». Таким образом, вместо запланированных 74 миллионов в казне Боровского района оказалось 160 млн. рублей.



Таким образом, район вошел в тройку самых богатых муниципалитетов региона, уступив только Калуге и Обнинску.

