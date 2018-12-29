Небезопасный фарш нашли в калужском магазине

29.12.2018 20:20 188

Пробы мясной продукции отобрали при проверке в магазине на калужской улице Ленина, 79, сообщила в субботу, 29 декабря, пресс-служба областной прокуратуры. Лабораторные анализы показали, что мясной фарш там не соответствовал требованиям техрегламента по микробиологическим показателям. На предпринимателя завели административное дело, которое сейчас рассматривают.



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