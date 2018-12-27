Грабитель дважды обобрал одних и тех же женщин

27.12.2018 09:47 101

В Жуковском районе окончено расследование двух грабежей, сообщила пресс-служба ведомства.

Местный житель распивал алкоголь в общежитии. Когда спиртное закончилось, он решил приобрести еще порцию, и ,так как денег у него не было, вломился в комнату к женщинам и отобрал у них 2500 рублей. Испугавшись, потерпевшие не стали сообщать в полицию, но через несколько дней незваный гость вернулся и забрал еще 1600 рублей. После его ухода, женщины вызвали оперативников.

Вскоре стражи порядка задержали грабителя, завели на него уголовное дело и отправили его в суд.