Приставы проверили посетителей МРЭО Калуги на наличие долгов

26.12.2018 13:48 216

Сегодня, 26 декабря, в МРЭО ГИБДД города Калуги в мобильном пункте судебных приставов гражданам рассказали об их долгах.

В случае выявления задолженности, приставы предлагали оплатить её на месте или в ближайшем отделении банка, а также с помощью электронных платежных систем. Сотрудники ведомства разъясняли калужанам, что неоплаченные долги могут стать препятствием для выезда за границу, управления автомобилем, сделок с недвижимостью, причиной ареста имущества и счетов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, несколько десятков человек было проверено на наличие долгов, а около 100 калужан получили информативные листовки.