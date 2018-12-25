Двое приятелей, отобравшие у гражданина дорогой смартфон, сядут на 10 лет

Двое жителей Балабаново напали на прохожего и отобрали у него телефон стоимостью более 23 000 рублей.
Увидев, что гаджет заблокирован, грабители стали избивать потерпевшего, требуя у него код для разблокировки.
Полиция района разыскала злоумышленников и вернула смартфон хозяину, а уголовное дело о грабеже и избиении направила в суд. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, нападавшим грозит тюремный срок до десяти лет лишения свободы.
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