Бедную женщину оштрафовали за незаконную торговлю алкоголем

21.12.2018 12:54 702

Жительница Мещовска незаконно продала водку по 150 рублей за бутылку, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 21 декабря.

Напомним, по закону минимальная цена на водку порядка 200 рублей

Экспертиза показала,что алкоголь по качеству не соответствовал этикетке. Эксперты считают, что водку в этой бутылке продавали не раз.

Женщину оштрафовали на четырехмесячный доход. Он составил всего порядка 37 тысяч. То есть она получает ниже среднего прожиточного минимума. Выплачивать штраф она будет в рассрочку за 8 месяцев.