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Полицейские изъяли 1700 пачек поддельных сигарет

21.12.2018 10:31 1 240
Полицейские изъяли 1700 пачек поддельных сигарет

Поддельный табак нашли полицейские в одном из магазинов Малоярославца, сообщила в пятницу, 21 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Полицейские изъяли 1700 пачек сигарет. Это около 60 различных видов. Табак был произведен в одной из республик ближнего зарубежья.

Контрафактное курево направили на экспертизу, чтобы установить, что в его составе.


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