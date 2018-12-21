Полицейские изъяли 1700 пачек поддельных сигарет

21.12.2018 10:31 240

Поддельный табак нашли полицейские в одном из магазинов Малоярославца, сообщила в пятницу, 21 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Полицейские изъяли 1700 пачек сигарет. Это около 60 различных видов. Табак был произведен в одной из республик ближнего зарубежья.

Контрафактное курево направили на экспертизу, чтобы установить, что в его составе.