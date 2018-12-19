Хозяев людиновского автосервиса привлекут к суду за незаконные рекламные конструкции

19.12.2018 20:00 48

Людиновские предприниматели, занимающиеся ремонтом автомобилей, разместили рекламные конструкции без соответствующих разрешений. Вопросами незаконного размещения рекламы заинтересовалась прокуратура района. В отношении хозяев рекламируемого автосервиса возбудили административные производства и отправили их на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области, сообщила пресс-служба прокуратуры.



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