Девушка перебегала дорогу у Литвиновского кладбища и попала под машину

18.12.2018 10:08 1984

26-летняя девушка попала под машину в понедельник, 17 декабря, в Калуге.

По предварительным данным, она переходила в неположенном месте окружную трассу недалеко от Литвиновского кладбища, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Причем пешеходный переход был виден. В этот момент девушку сбил водитель на ВАЗ.

Девушка госпитализирована с различными травмами.