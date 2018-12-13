Более 600 тысяч требуют с водителей-нарушителей за лечение пострадавших

13.12.2018 08:00 260

13 водителей были привлечены к уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими в текущем году, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 12 декабря.

Пострадавших в авариях лечили за счет фонда ОМС, при этом оплачивать их лечение по закону должны были виновники аварий.

В суды различных уровней в Калужской области направлено исков на 600 тысяч рублей с требованиями возместить стоимость медицинских процедур.