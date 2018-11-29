В столкновении двух иномарок пострадала женщина

29.11.2018 12:54 227

Вчера, 28 ноября, около 19:30 в Обнинске произошло ДТП.

На улице Борисоглебской столкнулись два автомобиля: молодой человек за рулем «Форда» не пропустил «Киа», имевшую преимущество в движении, и врезался в нее.

В аварии пострадала пассажирка «Киа», получившая травмы, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.