В Калуге сбили пенсионера

28.11.2018 13:22 404

Вчера, 27 ноября, около 7 часов утра на улице Азаровской в Калуге произошло ДТП. Водитель «Рено», двигаясь по Азаровской в сторону улицы Московской, сбил 72-летнего пенсионера, переходившего дорогу недалеко от пешеходного перехода. Пешеход получил различные травмы, сообщило УМВД России по Калуге.



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