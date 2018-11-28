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В Калуге сбили пенсионера

28.11.2018 13:22 0 404
В Калуге сбили пенсионера

Вчера, 27 ноября, около 7 часов утра на улице Азаровской в Калуге произошло ДТП.

Водитель «Рено», двигаясь по Азаровской в сторону улицы Московской, сбил 72-летнего пенсионера, переходившего дорогу недалеко от пешеходного перехода.

Пешеход получил различные травмы, сообщило УМВД России по Калуге.


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