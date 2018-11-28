Вчера три человека получили травмы на дорогах

28.11.2018 13:11 138

За минувшие сутки, 27 ноября, на территории области три человека пострадали в трех авариях.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 4392 нарушения Правил дорожного движения.

Так, было составлено 7 протоколов за нетрезвую езду, 27 - за нечитаемые номера, 11 - за неправильную перевозку детей.

Кроме того, на нарушениях ПДД попались 54 пешехода, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.