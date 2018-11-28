Престарелый дебошир наказан за насилие над полицейским

28.11.2018 12:03 317

В августе этого года 59-летний житель деревни Зимницы Куйбышевского района, находясь в магазине пьяным, нарушал общественный порядок, нецензурно выражаясь в адрес покупателей, сообщает 28 ноября пресс-служба прокуратуры района.

Чтобы утихомирить дебошира, продавец вызвал полицию.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, правонарушитель обматерил участкового уполномоченного полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей, и ударил его кулаком в лицо.

На суде мужчина признал свою вину, оправдываясь выпитыми накануне спиртными напитками, но наказание в виде одного года условно он все же получил.