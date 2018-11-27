Сын обманом лишил мать телевизора

27.11.2018 21:10 187

Живущий с матерью взрослый мужчина сдал ее телевизор в ломбард, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Техника стоила 20 тысяч, в скупке за нее дали 8. Деньги сын потратил, а маме пытался соврать, что приемник сломался, и он отнес его в ремонт, даже квитанция есть.

Женщина не поверила сыну и пошла в полицию. Мужчину будут судить за мошенничество.