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Сын обманом лишил мать телевизора

27.11.2018 21:10 0 187
Сын обманом лишил мать телевизора

Живущий с матерью взрослый мужчина сдал ее телевизор в ломбард, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Техника стоила 20 тысяч, в скупке за нее дали 8. Деньги сын потратил, а маме пытался соврать, что приемник сломался, и он отнес его в ремонт, даже квитанция есть.

Женщина не поверила сыну и пошла в полицию. Мужчину будут судить за мошенничество.


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