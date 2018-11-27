Наркоманов задержали после звонка бдительных балабановцев

Жители Балабаново сообщили в полицию о подозрительных мужчине и женщине,что-то ищущих на земле в их дворе, сообщила во вторник, 27 ноября пресс-служба областного УМВД.
Оперативники остановили граждан и обыскали. У мужчины нашли бумажный сверток с героином массой 2,66 гр.
Задержанный заявил, что наркотик для личного употребления он купил и получил с помощью тайника-закладки. Наркоману грозит до 10 лет.
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