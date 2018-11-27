Пара отбивалась от пьяного мигранта шваброй. Безуспешно

27.11.2018 08:56 1177

Житель одной из республик ближнего зарубежья, временно зарегистрированный в Калужской области, напал на людей и машину в одной из организаций региона, сообщила во вторник, 27 ноября, пресс-служба областного УМВД.

В здании организации была оператор и ее друг. За территорией стояла их машина. Через некоторое время сработала автосигнализация, у машины мужчина увидел нетрезвого приезжего. Тот спросил, где тут туалет. Ему ответили, что нужного места здесь нет, тогда мигрант попытался перелезть через калитку.

Женщина пыталась помешать ему с помощью швабры, но приезжий вырвал у нее инструмент из рук, сломал и пообещал убить. Испуганная пара спряталась в здании и вызвала полицию.

Вновь сработала сигнализация. Мужчина и женщина осторожно вышли и увидели, что стекла у машины разбиты. А внутри — приезжий который складывает их вещи в пакет. На помощь пострадавшим пришел случайный прохожий. Мигрант попытался сбежать, но споткнулся, упал и был задержан и передан полиции.

Его будут судить за разбой и разбитую машину.